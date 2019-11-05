В Петербурге за неуплату алиментов мужчину лишили родительских прав

В Петербурге за неуплату алиментов мужчину лишили родительских прав
Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

По заявлению матери малолетней девочки, прокуратура лишила родительских прав 35-летнего мужчину, не платившего алименты и неоднократно судимого.

Прокурор Пушкинского района удовлетворил иск бывшей супруги злостного неплательщика. Как утверждает мать девочки, беспечный житель Северной столицы не занимался воспитанием дочери, а также задолжал алименты. Мужчина даже несколько раз оказывался в зале суда за неуплату денежных средств на содержание ребенка.

Учитывая все обстоятельства, прокурор и суд согласились с необходимостью прибегнуть к крайней мере наказания и лишить преступника родительских прав.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с января по октябрь текущего года в Петербурге привлекли к административной ответственности более 1040 должников по алиментам.

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