В Петербурге более 1040 неплательщиков алиментов привлечены к административной ответственности

В Петербурге более 1040 неплательщиков алиментов привлечены к административной ответственности
На данный момент судами Санкт-Петербурга рассмотрено более 600 административных дел в отношении должников по алиментам. Фото: Pixabay

Всего за 9 месяцев 2019 года судебными приставами Петербурга возбуждено 1012 дел об административных правонарушениях по ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), что на 40 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За неуплату алиментов нетрудоспособным родителям к административной ответственности привлечены 27 жителей города (в прошлом году – 4), сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

На данный момент судами Петербурга рассмотрено более 600 административных дел в отношении должников по алиментам. В десяти случаях виновным вынесены наказания в виде административного ареста, 577 человек наказаны обязательными работами, в отношении остальных вынесены штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Пушкина оплатил алименты в обмен на водительские права.

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