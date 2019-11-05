«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Лейпцигом». Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

«Зенит» объявил стартовый состав на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Азмун, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович, Азмун, Смольников, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.

Напомним, матч «Зенит» — «Лейпциг» состоится 5 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20.55 мск. Отметим, что израильская бригада арбитров обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между петербургским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом». Перед матчем петербургского футбольного «Зенита» против «РБ Лейпциг» 5 ноября ожидает традиционный фан-променад с обширной развлекательной программой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом». Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их.