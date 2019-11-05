Ученые обнаружили еще одно эффективное свойство брусники

Финские ученые выяснили, что потребление брусники может снизить негативный эффект от нездорового питания.

Как сообщает телеканал Yle, исследования проводили только на мышах.

В ходе эксперимента одной группе грызунов давали корм, богатый жирами и углеводами, вследствие чего они набирали вес, у них повышался уровень сахара, инсулина и холестерина в крови. Второй группе мышей вместе с кормом давали бруснику. Это положительно отражалось на показателях. При этом, они совсем не набирали лишний вес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты уверены, что чем меньше ягоды культивируется, тем она полезнее: для массового продукта применяют химические удобрения. Например, в качестве клубники на прилавках и ее пользе для здоровья есть все основания сомневаться. Бруснику и голубику специально почти не выращивают: их трудно достать, поэтому они могут оказаться самым натуральным и потому полезным продуктом в списке.