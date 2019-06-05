Эксперты назвали самые полезные ягоды для человека

Ягоды хорошо влияют на сосуды, сердце и иммунитет. Фото: pixabay.com
Ягоды хорошо влияют на сосуды, сердце и иммунитет. Фото: pixabay.com

Чем меньше ягоду культивируют, тем выше ее качество.

Эксперты оценили пользу разных ягод для организма человека: лучше всех на здоровье влияют голубика и брусника, сообщает РИА Новости 5 июня.

Специалисты уверены, что чем меньше ягоды культивируется, тем она полезнее: для массового продукта применяют химические удобрения. Например, в качестве клубники на прилавках и ее пользе для здоровья есть все основания сомневаться. Бруснику и голубику специально почти не выращивают: их трудно достать, поэтому они могут оказаться самым натуральным и потому полезным продуктом в списке.

В целом ягоды способствуют хорошей работе сосудов и сердца, повышают иммунитет, замедляют старение и пробуждают аппетит — поэтому не стоит их есть в конце дня. Дневная норма составляет 100-120 г, но ее лучше не превышать: переедание может привести к диарее и громкому урчанию в животе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые развенчали миф о влиянии капусты на рост груди.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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