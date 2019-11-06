Власти Петербурга оправдались перед Варламовым после поста о реставрации Петропавловки

В КГИОП отметили, что технология, применяемая при ремонте стен, используется на протяжении нескольких веков.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Комментарий по поводу реставрации Петропавловской крепости дали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В ведомстве заверили, что основные работы проводились в период с 2005 по 2007 год, так что о «недавней» реставрации речи быть не может. Также сотрудники комитете сослались на то, что сооружение имеет определенны особенности и должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

«В связи с этим в течение всего периода бытования стены постоянно подвергались ремонтам. Валганговые и эскарповые фасады стали оштукатуривать уже с середины XVIII века — с разделкой «под кирпич»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что блогер Илья Варламов посвятил реставрационным работам Петропавловской крепости свой пост под названием «Руки бы оторвать». Он возмутился, когда увидел «панели с принтом кирпича».

Ранее в gazeta.sp.ru сообщалось, что блогер Варламов раскритиковал реставрацию Петропавловской крепости.