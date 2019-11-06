Россияне готовы к «минусам» четырехдневной рабочей недели

Большинство опрошенных заявили, что могут работать больше ради еще одного выходного.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Исследование проводил HeadHunter, сообщают «Известия». Почти половина респондентов заверили, что готовы трудиться интенсивнее ради четырехдневной рабочей недели. Только девять процентов опрошенных высказались против. Треть россиян заявили, что могут оставаться на работе подольше, если будут знать, что в конце недели их ждут три выходных. Большинство также отметили, что хотели бы отдыхать в пятницу, субботу и воскресенье.

Напоминаем, что о сокращении рабочей недели впервые рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он считает, что в эпоху технологического процесса нет нужды трудиться пять дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что японский офис Microsoft на месяц перешел на четырехдневку. За это время участники эксперимента стали чаще общаться онлайн, отказываясь от живых встреч, а также использовали на 23,1% меньше электроэнергии и напечатали на 58% меньше страниц.