Россияне выступают за радикальные перемены в стране

Значительная часть россиян (59%) считает, что стране необходимы решительные перемены. Два года назад этот показатель был меньше на 17%, говорится в исследовании Московского центра Карнеги и «Левада-центра».

Как сообщают «Ведомости», треть опрошенных россиян проголосовали за необходимость лишь незначительных перемен в стране. И всего 8% жителей России не видят смысла в каких-либо изменениях.

Более половины опрошенных (53%) заявили, что перемены могут произойти только при условии серьезного изменения политической системы. А 34% россиян согласны на реформы при условии сохранения текущей системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне готовы к «минусам» четырехдневной рабочей недели.