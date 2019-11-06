Житель Печоры раскрыл адвоката-мошенника из Петербурга

Против мошенника из Петербурга возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Против мошенника из Петербурга возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Мошенник из Петербурга, представившийся адвокатом, попытался обмануть жителя Печоры, предложив ему юридические услуги за 15 тысяч рублей.

Как сообщают в управлении МВД по Республике Коми, житель Печоры подал заявку на услуги адвоката на сайте юридической организации Петербурга. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и, представившись адвокатом, предложил воспользоваться своими услугами за 15 тысяч рублей.

Печорец заподозрил неладное и проверил данные удостоверения, которые предоставил «адвокат», на сайте российского Минюста. Выяснилось, что такого адвоката нет в базе данных, а удостоверение принадлежит другой женщине.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца осудили за мошенничество со страховками дорогих иномарок.