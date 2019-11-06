Ночью в центре Петербурга сгорел Mercedes

Ночью в центре Петербурга сгорел Mercedes
Mercedes тушили восемь спасателей. Фото: pixabay

Иномарка, припаркованная на Новгородской улице в центре Петербурга, загорелась в ночь на среду, 6 ноября. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу и области.

По данным спасателей, все произошло возле дома №17 по улице Новгородской. В автомобиле марки Mercedes загорелись сгораемые части. На место выехали восемь спасателей. Сотрудникам экстренной службы удалось потушить машину к почти половине второго ночи.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало. Причины возгорания автомобиля пока не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на юге КАД заблокировано движение: полыхает КамАЗ. Пожар начался на 67-м километре КАД, неподалеку от съезда на Пулковское шоссе. Загоревшийся мусоровоз заблокировал две полосы движения, а также полосу безопасности.

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