Поход в караоке-бар на Московском оставил мужчину без обручального кольца

Поход в караоке-бар на Московском оставил мужчину без обручального кольца
Мужчину ограбили в караоке-баре. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга проверяют информацию о краже в одном из караоке-баров. Посетитель заведения вернулся домой без денег и личных вещей.

Мужчина обратился в полицию утром 5 ноября. Он сообщил, что накануне посетил караоке-бар на Московском проспекте. После чего его избили и обокрали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пропажу личных вещей мужчина обнаружил после возвращения домой. При нем не оказалось обручального кольца, двух мобильных телефонов, билетов в театр, кошелька с 500 долларами и фирменной сумки.

По факту произошедшего проводится проверка.

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