ДТП с мусоровозом и маршруткой перекрыло проспект Большевиков

В Невском районе водитель маршрутки подрезал мусоровоз «КамАЗ». Авария заблокировала движение транспорта по проспекту Большевиков.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальных сетях, дорожное происшествие с участием большегруза и маршрутки произошло на проспекту Большевиков, неподалеку от Октябрьской набережной. Там водитель общественного транспорта подрезал мусоровоз, зацепив его боком.

По словам очевидцев, авария заблокировала всю дорогу — автомобилям негде проехать. В огромной пробке встали все виды транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Приморском проспекте столкнулись Jaguar и автобус. На место происшествия прибыли три экипажа ДПС, скорая и МЧС.