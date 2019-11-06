Мусорную реформу в Петербурге могут отложить до 2021 года

Мораторий на мусорную реформу в Петербурге могут продлить до 2021 года. Об этом заявил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Он сообщил, что город не готов включиться в реализацию мусорной реформы в 2020 году. На данный момент в Петербурге остается ряд нерешенных вопрос. В том числе, не актуализирована территориальная схема, определяющая объемы и потоки отходов, отметил Коптин.

При этом в комитете уточнили, что не обладают полномочиями по продлению моратория, пишет «Форпост Северо-Запад». Решить вопрос предстоит компетентным ведомствам и органам власти.

В рамках мусорной реформы регионы должны выбрать единого оператора, который будет отвечать за путь отходов от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода. Плата за вывоз мусора, по новым правилам, рассчитывается с учетом числа зарегистрированных жильцов, площадь квартиры в расчет не берется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что порядка 20-35% населения России и 65-70% юридических лиц не платят за вывоз мусора.