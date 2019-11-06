Мусорную реформу в Петербурге могут отложить до 2021 года

Мусорную реформу в Петербурге могут отложить до 2021 года
Дмитрий Коптин. Фото: комитет по тарифам

Мораторий на мусорную реформу в Петербурге могут продлить до 2021 года. Об этом заявил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Он сообщил, что город не готов включиться в реализацию мусорной реформы в 2020 году. На данный момент в Петербурге остается ряд нерешенных вопрос. В том числе, не актуализирована территориальная схема, определяющая объемы и потоки отходов, отметил Коптин.

При этом в комитете уточнили, что не обладают полномочиями по продлению моратория, пишет «Форпост Северо-Запад». Решить вопрос предстоит компетентным ведомствам и органам власти.

В рамках мусорной реформы регионы должны выбрать единого оператора, который будет отвечать за путь отходов от контейнерной площадки до полигона или мусороперерабатывающего завода. Плата за вывоз мусора, по новым правилам, рассчитывается с учетом числа зарегистрированных жильцов, площадь квартиры в расчет не берется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что порядка 20-35% населения России и 65-70% юридических лиц не платят за вывоз мусора.

дмитрий коптин комитет по тарифам мусорная реформа новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мусорную реформу в Петербурге могут отложить до 2021 года
Предприниматель заплатит 1,5 млн за незаконную торговлю алкоголем
Петербург борется за право стать столицей Тотального диктанта в 2020 году
Съемки фильма «Трое» с Хабенским перекроют улицы Петербурга в ноябре
В Петербурге раскрыли хищение нефтепродуктов
ŠKODA в Петербурге – 25 лет с Авто Премиумом
Волховская неваляшка победила в конкурсе туристических сувениров России
ДТП с мусоровозом и маршруткой перекрыло проспект Большевиков