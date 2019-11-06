Петербург борется за право стать столицей Тотального диктанта в 2020 году

Люди участвуют в Тотальном диктанте с целью проверить свою грамотность. Фото: pixabay

Люди участвуют в Тотальном диктанте с целью проверить свою грамотность. Фото: pixabay

В 2020 году Петербург может стать главной площадкой для проведения ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Сейчас Петербург занимает второе место в конкурсе.

Как сообщили в gazeta.spb.ru организаторы «Тотального диктанта», в этом году за право стать столицей мероприятия борются Петербург, Вологда, Ижевск, Екатеринбург, Казань, а также ряд других российских городов. Победителя выберут путем народного голосования, которое проходит на официальном сайте «Тотального диктанта». Проголосовать за город можно до 1 ноября, когда выберут пятерку финалистов. Из них жюри выберет единственного победителя.

В рамках диктанта тысячи людей со всех стран пишут под диктовку единый текст на русском языке. Люди участвуют в Тотальном диктанте с целью проверить свою грамотность и заново открыть для себя родной язык.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 ноября петербуржцы написали «Большой этнографический диктант».