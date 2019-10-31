Петербуржцы напишут «Большой этнографический диктант»

В России 1 ноября пройдет Международная акция «Большой этнографический диктант», принять участие в котором смогут и жители Петербурга, сообщают в городской администрации.

Это мероприятие позволит оценить знания граждан о народах, проживающих на территории России, а также общий уровень этнокультурной грамотности.

Диктант начнется 1 ноября в 11 утра по местному времени. Поучаствовать в акции смогут все желающие, свободно говорящие на русском языке. По времени диктант займет 60 минут.

Для жителей Петербурга организовано 135 площадок, где они смогут написать диктант. Площадки открыты на базе образовательных учреждений и библиотек. Список площадок можно посмотреть на официальном сайте акции.

«Большой этнографический диктант» проводится в России в четвертый раз. В 2018 году в акции приняли участие почти 400 тысяч человек на 4,5 тысячах площадок в России и за границей. Также с 1 по 4 ноября можно будет проверить свои знания в онлайн-формате на сайте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Географический диктант написали в Приморском районе.