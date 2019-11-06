Шторм в Лужском районе оставил без света три тысячи человек

Жители Лужского района Ленинградской области стали жертвами непогоды, из-за шторма отключили электричество.

Ураган на территории региона разразился в среду, 6 ноября, ранним утром. Всего пострадали одиннадцать населенных пунктов. Три тысячи жителей в Оредежском, Скребловском и Ретюнском поселениях остались без света. На данный момент о ликвидации аварии информации нет.

На месте происшествия работают сотрудники ПАО «Ленэнерго». В пресс-службе организации рассказали, что причиной аварии стал шторм, который сопровождался порывами ветра, скоростью до 20 м/ч и дождем со снегом.

Также отмечается, что, в связи с наступающей в Северной столице и области непогодой, «Ленэнерго» переходит на усиленный режим работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ухудшившиеся погодные условия тормозят движение электричек.