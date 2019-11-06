В Ленобласти выделили землю под строительство Восточного скоростного радиуса

Участки ВСД пройдут от улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе. Фото: lenobl.ru

Участки ВСД пройдут от улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документы о резервировании земельных участков, где построят часть Восточного скоростного радиуса (ВСР).

Как сообщили в правительстве Ленобласти, участок ВСР длиной в пять километров и шириной в четыре полосы построят на территории деревни Заневка, поселка Янино-1 и поселка при ж/д станции Пятый километр.

Участки ВСД пройдут от улицы Коммуны до КАДа и Колтушского шоссе. Зарезервированные земельные участки передадут в единый госреестр недвижимости.

План четвертого и пятого этапов ВСР был утвержден областным правительством еще в прошлом году. Четвертый этап проходит по территории деревни Заневка и Кудрово, а пятый — по территории деревни Новосергиевка и по поселку при ж/д станции Мяглово.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подготовки к строительству восточного скоростного диаметра в Ленобласти начались еще в августе.