В Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного радиуса

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект планировки территории и проект межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Этот участок является заключительным, шестым этапом Восточного скоростного диаметра.

По информации областного правительства, участок длиной в пять километров и шириной в четыре полосы будет проходить по территории деревни Заневка, поселка Янино-1 и поселка при ж/д станции Пятый километр. В будущем дорогу подключат к новому подъезду ко Всеволожску.

Проект планировки четвертого и пятого этапов трассы был утвержден в конце прошлого года. Ведомство уточняет, что большая часть участков ВСД, которые будут проходить по территории Ленобласти, будут установлены на эстакадах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы жалуются Путину на ВСД.