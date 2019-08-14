В Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного радиуса

В Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного радиуса
В будущем дорогу подключат к новому подъезду ко Всеволожску. Фото: pixabay

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проект планировки территории и проект межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Этот участок является заключительным, шестым этапом Восточного скоростного диаметра.

По информации областного правительства, участок длиной в пять километров и шириной в четыре полосы будет проходить по территории деревни Заневка, поселка Янино-1 и поселка при ж/д станции Пятый километр. В будущем дорогу подключат к новому подъезду ко Всеволожску.

Проект планировки четвертого и пятого этапов трассы был утвержден в конце прошлого года. Ведомство уточняет, что большая часть участков ВСД, которые будут проходить по территории Ленобласти, будут установлены на эстакадах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы жалуются Путину на ВСД.

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В Ленобласти начались подготовки к строительству восточного скоростного радиуса
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