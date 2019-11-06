В Красносельское районе петербуржец до смерти избил свою подругу

Подозреваемому предъявлены обвинения, решается вопрос о его аресте. Фото: Google View

Подозреваемому предъявлены обвинения, решается вопрос о его аресте. Фото: Google View

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своей знакомой.

Трагический инциден произошел в воскресенье, 3 ноября. Подозреваемый и его приятельница проводили время в квартире в одном из домов по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Совместное распитие спиртного привело к возникновению конфликта между собеседниками.

В результате ссоры 27-летний мужчина совершил нападение на свою 41-летнюю собутыльницу. Подозреваемый жестоко избил женщину, которая впоследствии скончалась от полученных травм.

О задержании злоумышленника сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о жительнице Северной столицы, которая, вооружившись ножом, напала на своего знакомого. К счастью, мужчина остался жив.