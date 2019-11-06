Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти

Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти
Обвиняемый находится под стражей. Фото: pixabay

В Ленобласти правоохранители завершили расследование дела в отношении приезжего, который обвиняется в убийстве сожительницы и попытке убийства ее дочери.

Как сообщают в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, 43-летнего гражданина иностранного государства обвиняют в совершении убийства, покушении на убийство двух лиц, а также угрозе убийством.

Все произошло ночью в марте этого года в поселке Ольшаники Выборгского района. Обвиняемый вместе с сожительницей, ее 19-летней дочерью и 21-летним другом девушки находились на даче. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, набросился на сожительницу с ножом и ударил ее не менее 10 раз. Затем он попытался расправиться с падчерицей и успел нанести ей три ножевых ранения, когда был остановлен ее другом, ударившим обвиняемого лопатой по голове. После этого молодой человек отвез девушку в больницу, где ей оказали помощь.

Задержанного заключили под стражу. Отмечается, что обвиняемый имеет судимость.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб в драке с ножом на Демьяна Бедного.

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