Застреливший сослуживцев в Забайкалье срочник раскаивается

Солдат Рамиль Шамсутдинов, который застрелил восьмерых своих сослуживцев, раскаивается в совершенном преступлении.

О том, что Шамсутдинов сожалеет о содеянном пишет ТАСС, со ссылкой на адвоката солдата, Саид-Магомеда Чапанова, сегодня, 6 ноября. Защитник срочника также отмечает, что Шамсутдинов начал давать правдивые показания.

Напомним, что трагический инцидент в войсковой части в Забайкалье случился 25 октября. Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек во время смены караула, первой жертвой стал командир роты. Солдат не замедлил сдаться антитеррористической группе, однако подчеркнул, что не жалеет о совершенных убийствах.

В Минобороны отметили, что причиной такого поведения Шамсутдинова мог стать нервный срыв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отец солдата-срочника намерен добиться правды.