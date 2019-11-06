Ушел из жизни литературный критик Лев Аннинский

Ушел из жизни литературный критик Лев Аннинский
Лев Аннинский - обладатель премии ТЭФИ в номинациях «лучший сценарист», «сценарист телевизионного документального фильма/сериала» и «телевизионный документальный сериал». Фото: Wikipedia

На 86-м году скончался Лев Аннинский, критик и литературовед. Трагическую новость сообщили Центральном доме литераторов.

Возможность попрощаться с советским и российским деятелем литературы представится 8 ноября 2019 года в Малом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ). Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-секретаря ЦДЛ, Марину Замскую. Критика кремируют и похоронят на Хованском кладбище.

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году, в Ростове-на-Дону. Он являлся выпускником филологического факультета МГУ. Аннинский работал в таких изданиях как «Знамя», «Родина», «Литературное обозрение». Был автором и ведущим телепередач на канале «Культура», среди них «Медные трубы», «Мальчики державы», «Охота на Льва».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скончался заслуженный артист России Александр Михайлов.

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Ушел из жизни литературный критик Лев Аннинский