Лодейнопольский чиновник подозревается в получении взятки в 600 тысяч рублей

Сазонов утверждает, что не причастен к случившемуся, а сверток с деньгами ему подкинули. Фото: pixabay.com

Сазонов утверждает, что не причастен к случившемуся, а сверток с деньгами ему подкинули. Фото: pixabay.com

Под наблюдение экономического отдела Главка Санкт-Петербурга попал врио главы администрации Янегского сельского поселения Антон Сазанов.

По версии следствия, Сазанов участвовал в финансовых махинациях с средствами регионального бюджета. Деньги были направлены на реализацию программы приобретения жилья для переселенцев. Обнаруженные у Сазанова 600 тысяч рублей, предположительно, являются частью выделенных властями средств.

По предварительной информации, в ходе осуществления покупки недвижимости, выяснилось, что более полумиллиона рублей — «лишние». Тогда сотрудники администрации решили их присвоить.

В ходе обыска в доме Сазонова, состоявшегося в ночь с 5 на 6 ноября, именно эта сумма была обнаружена в его личном авто. Судебное заседание по делу состоится в среду, 6 ноября. По-прежнему ведется уточнение обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по подозрению в получении взяток задержали начальника Шкиперской таможни.