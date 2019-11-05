В Петербурге за взятки задержан начальник Шкиперской таможни

В Петербурге за взятки задержан начальник Шкиперской таможни
В отношении сотрудников таможни возбуждены уголовные дела. Фото: Baltphoto

Глава Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни подозревается в получении взяток за контрабандный ввоз культурных ценностей.

По информации пресс-службы СУ СК РФ на транспорте, злоумышленники незаконно провозили на территорию РФ предметы, представляющие культурную ценность. Для сокрытия преступлений контрабандисты щедро раздавали взятки сотрудникам таможни. Известно, что с 2018 по 2019 год денежные средства регулярно получали начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни.

Взятки распределялись между сотрудниками пограничного поста, в обмен на ускоренное прохождение процедуры таможенного контроля и беспрепятственный ввоз антиквариата.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге раскрыли крупную контрабанду антиквариата.

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