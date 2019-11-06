В Московском районе сотрудник предприятия пытался украсть с производства детали

В Санкт-Петербурге работник машиностроительного завода совершил попытку кражи металлических деталей с предприятия.

Инцидент произошел во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба ФКУ ВНГ РФ по Петербургу и области. Мужчина сложил похищенные детали в мешок, а затем попытался перебросить украденное через забор. Однако вор не учел, что по периметру машиностроительного предприятия установлены камеры видеонаблюдения.

Другой сотрудник завода заметил нарушение и нажал тревожную кнопку. По вызову незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга задержали двух иностранцев, управляющих «ГАЗелью», наполненной крышками от канализационных люков.