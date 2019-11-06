В Невском районе полицейские остановили «Газель», груженную крышками от люков

Два иностранца взяли их у одного из домов, видимо, чтобы сдать их на металлолом.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили «Газель» в ночь на вторник. За рулем сидел иностранец, в качестве пассажира ехал его соотечественник. При осмотре кузова были найдены рамы и крышки от люков. Мужчины объяснили, что взяли их у дома на Дальневосточном проспекте. Полицейские задержали злоумышленников и доставили их в отделение.

Напоминаем, что люки довольно часто крадут ради денег – их можно сдать на металлолом и неплохо заработать. Правда, такой способ обогащения может закончиться плохо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Непокоренных автомобиль пробил колесо из-за открытого люка. Теперь около люка поставлено ограждение.