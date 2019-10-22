На Непокоренных автомобиль пробил колесо из-за открытого люка

Жители Петербурга предупреждают об открытом люке на проспекте Непокоренных.
Один из водителей разбил колесо из-за открытого люка.
Инцидент произошел утром 22 октября.
«На проспекте Непокоренных открытый люк. Было неприятно и минус колесо. Мы вроде заграждение поставили», — пишет пострадавшая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».
Теперь около люка поставлено ограждение.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала года в городе похитили около шестисот крышек люков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Восполнять потери будут из городского бюджета.