На Непокоренных автомобиль пробил колесо из-за открытого люка

Жители Петербурга предупреждают об открытом люке на проспекте Непокоренных.

Один из водителей разбил колесо из-за открытого люка.

Инцидент произошел утром 22 октября.

«На проспекте Непокоренных открытый люк. Было неприятно и минус колесо. Мы вроде заграждение поставили», — пишет пострадавшая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Теперь около люка поставлено ограждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала года в городе похитили около шестисот крышек люков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Восполнять потери будут из городского бюджета.