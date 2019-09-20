Украденные крышки люков Водоканала стоили бюджету Петербурга 5,8 млн

С начала года в городе похитили около шестисот крышек люков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Восполнять потери будут из городского бюджета.

Похитители увеличили активность почти в два раза. Если в 2018 году, «Водоканал» не досчитался 205 крышек, в этом — потери приблизились к 586.

Крышки, как отметили в «Водоканале» относятся к малоценным материалам, потому их не страхуют. Новые приобретаются за счет средств из городского бюджета.

«Финансирование замены похищенного люкового оборудования происходит в конечном итоге из бюджета города», — приводит слова представителя «Водоканала» «Мойка78».

С учетом стоимости одной чугунной крышки — 8-10 тыс. рублей в зависимости от производителей, на покупку новых может быть выделено от 4,6 млн до 5,8 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе за девять месяцев злоумышленники похитили 220 крышек люков.