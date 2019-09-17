Более 500 крышек люков украли в Петербурге за 2019 год

Более 500 крышек люков украли в Петербурге за 2019 год
За прошлый год с января по сентябрь похитили 205 люков. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Число краж, по сравнению с прошлым годом, увеличилось почти в два раза. За 2019 год украдено 586 люков. В 2018 эта цифра составляла 205 люков.

Об участившихся случаях краж люков информирует пресс-служба ГУП «Водоканал». В одном только Невском районе количество исчезнувших люков превышает число украденных за этот же период в 2018 году. За 9 месяцев злоумышленники похитили 220 люков. В Фрунзенском районе число немногим меньше — 160 люков.

А вот в Пушкинском и Выборгском районе, вероятно, проживают наиболее законопослушные граждане — там не зафиксировано ни одного случая кражи крышек канализационных люков.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что отряд Росгвардии во время патрулирования задержал мужчину, ворующего крышки канализационных люков. Злоумышленника передали сотрудникам полиции.

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Более 500 крышек люков украли в Петербурге за 2019 год