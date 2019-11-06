В Петербурге мужчина пользовался каршерингом по чужому аккаунту

В Северной столице задержали неоднократно судимого мужчину, который ездил на каршеринговом автомобиле, не имея водительских прав.

Инцидент произошел в среду, 6 ноября. Четырежды судимый житель Павловска приобрел на просторах Сети чужой аккаунт с правами, принадлежащих другому человеку, чтобы отправиться на арендованном автомобиле к приятелям в поселок Солнечной в Ленинградской области.

Прокатиться на KIA Rio для мошенника стоило четыре тысячи рублей, не считая оплаты каршеринга. Однако до пункта назначения горе-водитель так и не добрался, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Просвещения две нетрезвые жительницы Петербурга угнали у знакомого ВАЗ 1991 года выпуска. Веселый вечер закончился для обеих уголовным делом.