В Выборгском районе две пьяные петербурженки угнали «ВАЗ» 1991 года

На проспекте Просвещения две девушки угнали автомобиль своего знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером вторника, 5 ноября. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшего представителя отечественного автопрома. По словам 26-летнего мужчины, после веселого вечера в одном из заведений Выборгского района, две нетрезвых девушки угнали его «ВАЗ» 1991 года выпуска.

Полицейские оперативно задержали нарушительниц. Одна из них станет фигуранткой уголовного дела, другая пройдет как свидетельница. Нанесенный материальный ущерб пострадавший оценил в 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во вторник, 5 ноября, в Новом Девяткино полиция задержала угонщика, похитившего автомобиль в Москве.