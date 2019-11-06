Замруководителем администрации губернатора Петербурга назначили экс-главу Василеостровского районе Юлию Киселеву

Губернатор Северной столицы Александр Беглов назначил Юлию Киселеву, ранее возглавлявшую Василеостровский район, заместителем главы администрации градоначальника.

Информация об этом появилась в среду, 6 ноября, на официальном сайте администрации Северной столицы. Напомним, что 15 февраля 2019 года Юлию Киселеву освободили от должности главы района вместе с начальниками Центрального и Красносельского районов из-за неудовлетворительного проведения работ по уборке снега прошедшей зимой. По итогам совещания, проводившегося в закрытом режиме, эти три района были признаны самыми неубранными.

Юлия Киселева руководила Василеостровским районом с 2013 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о распределении бюджетных средств Северной столицы.