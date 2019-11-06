В Петербурге на переезде возле Приморского шоссе попал под электричку человек

Житель Северной столицы погиб под колесами электрички возле переезда через Приморского шоссе.

Трагический инцидент произошел в среду, 6 ноября, около семи часов вечера возле железнодорожной станции Яхтенной. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Отмечается, что состав подавал предупредительные сигналы перед остановкой, однако это не помогло избежать аварии. Из-за столкновения состав остановился прямо на переезде, что вынудило людей обходить электричку. По словам комментаторов, люди ходили, ища среди присутствующих врача. Позже на место происшествия прибыла машина реанимации, пострадавшего увезли в больницу.

Электричка продолжила следование по маршруту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на трассе в Ленобласти столкнулись большегруз и мопед.