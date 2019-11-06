Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше

Ученые выяснили, что оптимистичный настрой увеличивает продолжительность жизни.
В результате исследования специалисты определили, что шансы прожить до 85 лет у оптимистов значительно выше, чем у людей, «склонных» к частым жалобам и недовольству. Так, их продолжительность жизни оказалась на 11-15% выше.
Как сообщили в журнале PNAS, специалисты пока не выяснили, как именно положительный и открытый взгляд на мир способствует продлению жизни и защите от заболеваний. Однако ясно, что такие люди способны лучше управлять своими эмоциями, противостоять стрессовым ситуациям и трудностям.
Исследователи добавили, что те участники, кто постоянно пребывал в плохом настроении, неосознанно вырабатывали хроническую стрессовую реакцию. В результате такая реакция организма атаковала все его системы.
В исследовании приняли участие около 70 тыс. человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сон оптимистов крепче, чем у пессимистов. Оптимистичный настрой помогает человеку чувствовать себя лучше.