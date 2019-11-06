Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше

Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше
Оптимистичные люди могут лучше регулировать свои эмоции. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что оптимистичный настрой увеличивает продолжительность жизни.

В результате исследования специалисты определили, что шансы прожить до 85 лет у оптимистов значительно выше, чем у людей, «склонных» к частым жалобам и недовольству. Так, их продолжительность жизни оказалась на 11-15% выше.

Как сообщили в журнале PNAS, специалисты пока не выяснили, как именно положительный и открытый взгляд на мир способствует продлению жизни и защите от заболеваний. Однако ясно, что такие люди способны лучше управлять своими эмоциями, противостоять стрессовым ситуациям и трудностям.

Исследователи добавили, что те участники, кто постоянно пребывал в плохом настроении, неосознанно вырабатывали хроническую стрессовую реакцию. В результате такая реакция организма атаковала все его системы.

В исследовании приняли участие около 70 тыс. человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сон оптимистов крепче, чем у пессимистов. Оптимистичный настрой помогает человеку чувствовать себя лучше.

исследование продолжительность жизни ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, что оптимисты живут дольше
Умер многократный чемпион по автоспорту Михаил Ухов
Firefox избавит пользователей от назойливых «пуш-уведомлений»
Hyundai повернул с того ряда и толкнул иномарку на Народного Ополчения
СМИ сообщили о возможном захвате самолета в голландском аэропорту
Авария на Софийской затруднила движение транспорта
Пожарные два часа тушили дом в Приозерске
Петербуржцы сообщили о пьяном водителе, устроившем ДТП на Тельмана