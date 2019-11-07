Суд отказался признавать выборы в МО Смольнинское недействительными

Суд отказался признавать выборы в МО Смольнинское недействительными
Итоги выборов остались действительными. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований по иску Анастасии Колб. Она пыталась добиться признания итогов муниципальных выборов в МО Смольнинское недействительными.

Колб обратилась с иском к ИКМО «Смольнинское». В своем заявлении она утверждала, что результаты голосования были искажены, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В день выборов, 8 сентября, действовала система агитации «Умное голосование». По словам Колб, это оказало психологическое давление на избирателей и исказило их «действительное волеизъявление». Суд с позицией петербурженки не согласился.

«Умное голосования» — система агитации, разработанная штабом Алексея Навального. Согласно концепции, в каждом округе выбирался кандидат, не состоящий в партии «Единая Россия». За него активно агитировали и голосовали сторонники Навального. Целью «Умного голосования» было консолидировать голоса противников «Единой России».

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