В Петербурге запустили производство обновленной Toyota RAV4

Запуск новой модели – важный этап в реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с ООО «Тойота Мотор».Фото: Pixabay

Запуск новой модели – важный этап в реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с ООО «Тойота Мотор».Фото: Pixabay

В Петербурге на заводе Toyota запущено производство обновленной модели RAV 4.

Вчера, 6 ноября, на производстве, расположенном в Шушарах, состоялась торжественная церемония запуска RAV4 нового поколения.

Запуск новой модели – важный этап в реализации специального инвестиционного контракта, заключенного с ООО «Тойота Мотор».

Японский производитель вложил в модернизацию территории завода около пяти миллиардов рублей.

Новая модель внедорожника Toyota RAV4 также претерпела ряд важных преобразований. Модернизированный вариант получил пять звезд безопасности Euro NCAP в ходе масштабных испытаний.

Инвестиции в петербургский завод составили пять миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Toyota планирует вложить 20 млрд в петербургский завод. Инвестиции рассчитаны до 2028 года. Компания займется повышением уровня работы сотрудников.