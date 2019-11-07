Пенсионерке, перепутавшей звонок робота с террористами, грозит статья

В Красносельском районе Петербурга 63-летнюю женщину напугал автоматический звонок от «Петроэлектросбыта». Ей послышалось, что голос сообщил о заложенной в доме бомбе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка 6 ноября обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что в почтовых ящиках дома 34/1 по улице Пограничника Гарькавого заложена бомба. О взрывном устройстве женщина узнала из телефонного звонка.

Полиция осмотрела парадные, однако ничего опасного не нашла. Выяснилось, что пенсионерке поступил звонок от автоинформатора «Петроэлектросбыта». Голос предупредил о мошенниках, замеченных в доме. Они оставляют фальшивые уведомления в почтовых ящиках.

Петербурженке послышалось иное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об анонимном послании на сайте клуба «Космонавт». Неизвестные грозили устроить теракт на концерте Chrysta Bell 6 ноября.