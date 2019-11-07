На участке КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части на участке на период с 8 по 20 ноября для автомобилистов перекроют две полосы движения на участке КАД между Рябовским и Мурманским шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы, по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на третьей полосе.

На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 15 октября ограничат движение транспорта на внешнем кольце КАД. На участке между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны в Петербурге перекроют две полосы движения.