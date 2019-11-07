В Петербурге появится музей подводных сил

В этом году филиал Центрального военно—морского музея подводная лодка Д—2 «Народоволец» отмечает двойной юбилей: 90—летие спуска на воду и 25—летие с момента открытия на ее базе музея.

Подводная лодка «Народоволец» прошла Великую Отечественную войну не получив повреждений. В наши дни практически все внутреннее оборудование лодки сохранилось в хорошем виде, даже два артиллерийских орудия до сих пор находятся в рабочем состоянии.

В честь данных событий губернатором Петербурга было принято решение передать часть земли у выставочного центра рядом с лодкой для постройки нового здания. На этом месте планируют построить музей подводных сил. Несмотря на то, что проект находится в разработке, руководители уже имеют представления о внешнем виде будущего музея. В будущий музей думают выставить эксклюзивные экспозиции, а старый музей реконструировать и обновить.

Сообщается, что в новом музейном комплексе хотят установить коллекцию уменьшенных копий всех настоящих субмарин. Основным экспонатом будет продолжать оставаться подлодка «Народоволец».

На время проведения реконструкции работа музея будет приостановлена, а экспонаты перевезут в центральное здание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылся обновленный музей обороны и блокады Ленинграда.