Администрацию Невского района оштрафуют за свалку

По обращениям жителей была проведена проверка. Фото:pixabay.com

По обращениям жителей была проведена проверка. Фото:pixabay.com

Администрация Невского района Санкт-Петербурга получила протокол от Роспотребнадзора за несанкционированную свалку.

По результатам многочисленных обращений петербуржцев о свалке отходов на территории квартала СУН-16 была проведена проверка.

На данной территории еще в советское время располагалось место свозки отходов с ТЭЦ.

Результаты пробы грунта с данной территории показали, что количество опасных веществ не соответствует нормам безопасности. В почве были обнаружены отходы IV и III классов опасности. Несмотря на это на территории свалки идет постройка жилых домов.

Администрации невского района грозит административное наказание за не соблюдение норм по благоустройству территории и обязательств по охране земель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что прокуратура провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку в Ломоносовском районе.