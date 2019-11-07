Администрацию Невского района оштрафуют за свалку

Администрацию Невского района оштрафуют за свалку
По обращениям жителей была проведена проверка. Фото:pixabay.com

Администрация Невского района Санкт-Петербурга получила протокол от Роспотребнадзора за несанкционированную свалку.

По результатам многочисленных обращений петербуржцев о свалке отходов на территории квартала СУН-16 была проведена проверка.

На данной территории еще в советское время располагалось место свозки отходов с ТЭЦ.

Результаты пробы грунта с данной территории показали, что количество опасных веществ не соответствует нормам безопасности. В почве были обнаружены отходы IV и III классов опасности. Несмотря на это на территории свалки идет постройка жилых домов.

Администрации невского района грозит административное наказание за не соблюдение норм по благоустройству территории и обязательств по охране земель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что прокуратура провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку в Ломоносовском районе.

невский район свалка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге открылся научный фармацевтический центр «Полисан»
Петербурженка, впавшая в кому на отдыхе в Турции, очнулась
В Петербурге школьник порезал обе ноги в батутном парке
Подозреваемый во взятке начальник Шкиперской таможни отправлен под домашний арест
Депутаты просят о 50 млн на переустройство двух парков в Петербурге
У жителя Всеволожского района угнали снегоболотоход
ДТП с иномаркой и грузовиком на набережной Карповки заблокировало проезд
В Петербурге запустили мощнейший суперкомпьютер в России