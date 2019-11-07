Петербуржцы погасили 200 млн задолженности по капитальному ремонту

В 2019 году Фонд капремонта подготовил около 60 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов. Фото: pixabay.com

В 2019 году Фонд капремонта подготовил около 60 тысяч заявлений о вынесении судебных приказов. Фото: pixabay.com

Горожане возместили Фонду капремонта задолженности на 193,7 миллионов рублей. Планируется, что до конца текущего года Фонду удастся взыскать еще 100 миллионов.

Долги размером почти в 200 миллионов рублей в счет капитального ремонта погасили петербуржцы. Такими данными располагает ведомство на сегодняшний день, 7 ноября. В течение пяти лет, которые существует Фонд, его бюджет пополнился на 19,7 миллиардов рублей.

Между тем, на 1 января 2019 года задолженности составляли 1,37 миллиарда рублей. В учреждении также отмечают, что в Северной столице наиболее низкие ставки по взносу за капремонт: от 4 до 5 рублей за квадратный метр, в то время как в Москве минимальная сумма — 18 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Санкт-Петербурга расплатился по кредитам, чтобы не лишиться квартиры.