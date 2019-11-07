СКА официально объявил о переходе защитника Игоря Ожиганова

СКА официально объявил о переходе защитника Игоря Ожиганова
Игор Ожиганов. Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил о переходе из казанского «Ак Барс» защитника Игоря Ожиганова.

СКА и «Ак Барс» произвели обмен.

В Казань отправляются нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в стан армейцев переходит защитник Игорь Ожиганов.

Игорь Ожиганов является воспитанником московских «Белых медведей». Прошлый сезон он провел в составе «Торонто Мейпл Лифс». В этом сезоне Ожиганов вышел на лед в качестве игрока «Ак Барса» 19 раз в рамках регулярных матчей КХЛ и набрал восемь очков, забросив одну шайбу и сделав семь голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале второго периода Александр Барабанов забросил шайбу в ворота гостей. По результативному баллу получили Галенюк Данила и Лехтеря Йори. Шайба была заброшена в равных составах.

Игорь Ожиганов ска хоккей
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