Озвучена дата начала продаж билетов на поезд из Петербурга в Крым

Озвучена дата начала продаж билетов на поезд из Петербурга в Крым
На море туристов будут перевозить одно- и двухэтажные составы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Приобрести билет на поезд, отправляющийся на полуостров через достроенный Крымский мост, можно будет уже с 8 ноября.

Информация о старте продаж появилась на официальном сайте компании «Гранд Сервис Экспресс», являющейся оператором перевозок, в четверг, 7 ноября. Первые поезда отправятся в республику 23 и 24 декабря этого года с вокзалов Северной столицы и Москвы соответственно.

Возить путешественников в Крым будут именные составы «Таврия», получившее название в честь одного из исторических имен полуострова. С Московского вокзала Петербурга путь до Севастополя займет 43,5 часа. Из Москвы поезд отправится с Казанского вокзала и доставит путешественников до Симферополя за 33 часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший американский дипломат призвал признать присоединения Крыма к России.

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Озвучена дата начала продаж билетов на поезд из Петербурга в Крым
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