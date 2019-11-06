В США призвали признать присоединение Крыма к России

Экс-дипломат заявил, что иначе на улучшение взаимоотношений между Россией и Западом не наметится.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Своим мнением бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад поделился на страницах журнала National Interest. Он убежден, что Америке и другим странам ничего не остается как признать Крым российским. Экс-дипломат считает, что после этого отношений между Россией и Западом улучшатся.

Ортблад уверен, что санкции против Москвы не дают должного результата – значит, ничего не остается, кроме как смириться с отсоединением полуострова от Украины. Он не видит в произошедшем ничего странного, отмечая, что большая часть населения Крыма говорят по-русски. Также эксперт напомнил об исторической общности полуострова и России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме ответили НАТО на призывы вернуть Крым Украине. В Кремле убеждены, что такие заявления можно расценивать как «откровенное вмешательство во внутренние дела» России.