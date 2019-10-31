В Госдуме ответили НАТО на призывы вернуть Крым Украине

В Кремле убеждены, что такие заявления можно расценивать как «откровенное вмешательство во внутренние дела» России.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает RT, цитируя слова члена комитете Госдумы по международным делам Антона Морозова. Он прокомментировал призывы НАТО вернуть Крым Украины, заявив, что это невозможно. Морозов просит не вмешиваться в дела России, а также напомнил, что присоединиться к стране полуостров захотел сам – это подтверждает референдум.

Он удивился, что НАТО просит открыть доступ иностранным делегациям в Крым – это и так возможно, уверяет член правительства.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет»,

– заключил депутат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГИК потратил на выборы губернатора Петербурга 429 млн.