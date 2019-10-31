ГИК потратил на выборы губернатора Петербурга 429 млн

В Петербурге рассказали о расходах на губернаторские выборы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге рассказали о расходах на губернаторские выборы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Санкт-Петербургская избирательная комиссия потратила 429 млн рублей на выборы губернатора. О расходах отчитался председатель ГИК Виктор Миненко.

Он отметил, что из городского бюджета на кампанию было выделено 608 млн рублей. Однако фактические расходы оказались меньше.

Оставшиеся 157 млн рублей, по словам Миненко, были заложены на повторное голосование. После сумма была возвращена в бюджет, пишет ЗакС.ру.

Также стало известно, что ГИК намерен запросить у Петербурга 490 млн рублей на реализацию реформы избирательной системы.

Напомним, выборы губернатора Петербурга прошли в единый день голосования 8 сентября. Участие в них приняли 1,1 млн избирателей. Наибольшее число голосов набрал Александр Беглов. Его поддержали 734 тыс. горожан или 64,43%. На пост также претендовали Михаил Амосов (Гражданская платформа) и Надежда Тихонова (Справедливая Россия).