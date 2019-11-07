На Дворцовой экомошенники вымогают деньги у прохожих

Молодые люди уверяют, что потратят пожертвования на уборку любимого Санкт-Петербурга, но на самом деле не имеют отношения ни к одному добровольческому движению.

Экомошенники появились в центре города совсем недавно, но всего за месяц корреспондент gazeta.spb.ru встретила их три раза. Каждый диалог начинался одинаково: улыбчивый девушка или парень подходил и спрашивал, волнуют ли собеседника проблемы экологии.

Затем следовал монолог о том, как важно убирать мусор и что власти якобы с этой задачей справляются плохо. Вон, мол, поглядите, во что превратили центр, об окраинах и говорить не приходится.

Не успеваешь оглянуться, на твоей руке уже красуется резиновый браслет с логотипом того или иного известного спортивного бренда. На этом этапе, когда ты разозлился на безразличных чиновников и коммунальщиков, сообщают, что собирают пожертвования для движения «Чистый город» – мол, каждые сто рублей помогут Санкт-Петербургу стать чище. Деньги обещают потратить на покупку перчаток и мешков — сумма не так уж велика, а отказать так сложно, когда перед тобой стоит обаятельный незнакомец.

Мошенники готовы взять наличные деньги, но перевод на карту их тоже устраивает. Уходя, они благодарно улыбаются и благодарят за щедрый вклад, а затем отправляются облапошивать других сердобольных прохожих.

Уже первый диалог с так называемым волонтером показался нашему корреспонденту подозрительным. В третий раз удалось поговорить с одним из них основательно – стоило обвинить молодого человека в обмане, как он тут же удивился: неужели сто рублей так много? Ну подумаешь!

На просьбу показать сайт или группу движения, он дал ссылку на «Чистый город» и заверил, что в группе писали о сборе средств. На этом и разошлись – экомошенник без денег, а наш журналист с контактами организации.

Движение «Чистый город» действительно существует – в сообществе во «Вконтакте» администраторы выкладывают фотоотчеты, а также рассказывают о предстоящих уборках. К слову, большинство из них проходят в Московской области в городе Озёры.

В паблике нет ни одной публикации о том, что идут сборы денег на улицах Санкт-Петербурга. Наше издания связалось с представителем «Чистого города» и выяснило, что на экомошенников жалуются не первый раз.

«Нам звонили месяц назад из Санкт-Петербурга, интересовались, наши ли ходят!? Нет, не наши, наши волонтёры не собирают пожертвования и распоряжений таких никогда не было»,

— заверили нас.

Получается, что в самом сердце Северной столицы ходят мошенники и вымогают деньги с туристов и жителей города. Поэтому всех наших читателей мы призываем ни в коем случае не реагировать на подобные просьбы. Если вам действительно хочется помочь экологии, лучше пожертвовать деньги проверенным фондам и организациям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая жительница Гатчины стала жертвой телефонного мошенника.