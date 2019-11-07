Канализацию в Шушарах забили тряпками и мусором

Работа оборудования приостановлена из-за местных жителей, которые повадились использовать канализацию не по назначению.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В одну из самых загрязненных канализаций пустили журналистов, которые смогли оценить масштабы трагедии. Сотрудники организации отметили, что жители Шушар выбрасывают туда все – от тряпок до мусора. Из-за аномального потока посторонних предметов пришлось приостановить работу оборудование и очищать канализацию. В «Водоканале» надеются, что петербуржцы перестанут использовать ее как мусорный бак, ведь это может привести к серьезным последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вытащили лошадь, провалившуюся в канализационный люк. На кадрах видно, что животное ведет себя спокойно и не брыкается во время подъема. По предварительной информации, серьезных травм спасенная не получила.