«Зенит» прокомментировал переименование станции «Новокрестовская»

Клуб отметил, что готов возместить все издержки.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко. Он отметил, что петербургский клуб действительно обратился к властям с просьбой переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит». Макаренко считает, что основной поток пассажиров обеспечивают как раз футбольные болельщики и станция у всех ассоциируется в первую очередь с «сине-бело-голубыми».

«Новое название станции метро, вызывающее ассоциации у туристов и болельщиков с «Зенитом», как нам кажется, существенно облегчит поиск стадиона на картах и путеводителях»,

– подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит». На сайте Администрации Петербурга запустили опрос. Скромный баннер с опросом разместили сбоку на главной странице.