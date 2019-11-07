Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»

На сайте Администрации Петербурга запустили опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская». В качестве альтернативы предложено название «Зенит».

Скромный баннер с опросом разместили сбоку на главной странице. Проголосовать горожане могут до 21 ноября.

Петербуржцев просят ответить, целесообразно ли переименовывать станцию «Новокрестовская» в «Зенит». В качестве вариантов предложены «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Результаты опроса скрыты. Потому определить, как к переименованию относятся горожане, пока сложно.

Своим мнением об инициативе с gazeta.spb.ru поделился экс-футболист «Зенита», тренер и мастер спорта СССР Сергей Веденеев. Он отметил, что «Новокрестовская» — очень красивое название, потому переименовывать её не хочется.

«Зенит» и так звучит громко. У нас, помимо футбольного, есть и баскетбольный, и волейбольный «Зенит». Мне кажется, «Зенитов» вполне достаточно в городе», — заключил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожане выступили за переименование «Газпром Арены» в «Санкт-Петербург Арену» или «Зенит Арену».